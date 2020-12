한정수, 미모의 소개팅녀에 호감 표현 (동상이몽2)

[아시아경제 김봉주 기자] 28일 방송된 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'에서 오지호, 은보아 부부의 주선으로 배우 한정수가 소개팅에 나섰다.

오지호, 은보아 부부는 소개팅 당일 한정수를 꾸며주며 소개팅을 응원했다.

한정수의 소개팅 상대는 호텔업 종사 후, 잠시 일을 쉬고 사업 준비 중인 김보윤 씨다. 김 씨는 은보아 친한 지인의 동생의 친구이다.

부부는 소개팅 자리에 동행했고, 곧이어 한정수의 소개팅 상대 김보윤 씨가 도착했다.

한정수는 김보윤 씨에 준비한 꽃다발을 건네며 "꽃말이 '수줍은 제가 매력적인 당신을 오늘 처음 만나네요'다"라고 말했다.

한정수는 계속된 농담으로 어색한 분위기를 풀기 위해 노력했다.

한정수는 오지호, 은보아 부부와 사전에 약속했던 첫인상 신호로 호감을 드러내는 '달콤한 음료'를 주문해 설레임을 증폭시켰다.

