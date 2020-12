은평정책연구 포럼 '은평구를 연구하다' 개최

30일 오후 2시 은평구청 유튜브에 포럼 영상 공개... 은평정책연구단 1년 운영성과 공유하는 자리

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 21일 오후 2시 2020. 은평정책연구 포럼 '은평구를 연구하다'를 개최했다.

코로나19 방역지침에 따라 현장 참석인원은 최소화, 촬영 위주로 진행, 포럼 영상은 30일 오후 2시 은평구청 유튜브에 공개될 예정이다.

이번 포럼은 은평정책연구단의 1년간 운영성과를 주민, 시민사회 및 행정과 공유, 연구단의 새로운 발전 방향을 모색하기 위해 마련한 자리다.

올 한해 정책관 및 연구원이 연구한 주제별로 '살기좋은 동네를 연구하다' '주민과 같이 연구하다' '민주주의를 연구하다' '청년과 함께 청년을 연구하다' '주민의 목소리를 연구하다' '은평정책연구단을 연구하다'는 토크 콘서트 형식으로 진행됐다.

김미경 은평구청장은 “새로운 은평의 미래를 함께 논의하는 장이 되길 바라며, 정책연구단이 앞으로도 다양한 현장의 목소리에 귀 기울여 그 요구를 반영한 정책과제를 발굴, 자치분권시대에 구정발전을 견인하는 역할을 해주기를 기대한다”고 밝혔다.

