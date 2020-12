중·러 "카디즈 진입은 훈련 일부…영공 침범 안해"

[아시아경제 임온유 기자] 중국과 러시아가 한국방공식별구역(KADIZ·카디즈) 진입과 관련해 연합 공중 훈련의 하나로 타국 영공에 들어가지는 않았다고 주장했다.

22일 환구망에 따르면 중국과 러시아 국방부는 이날 공동 성명을 통해 양국 공군이 아시아태평양 지역 제2차 연합 공중 전략 훈련을 했다고 밝혔다. 이날 훈련에서 중국은 훙(H)-6 폭격기 4대, 러시아는 Tu-95 폭격기 2대를 투입해 동해와 동중국해 공역에서 연합 훈련을 소화했다.

중국과 러시아 국방부는 "비행 중 양국 군용기는 국제법 규정을 엄격히 준수했으며 타국 영공에 진입하지 않았다"고 해명했다.

양국 국방부는 "중러 양국의 이번 훈련은 양군의 전략 협력 수준 및 연합 행동 능력을 높이며 전 세계의 전략적 안정을 위한 차원"이라면서 "이는 중러 양군의 연례협력계획에 포함된 프로젝트로 제삼자를 겨냥한 것이 아니다"고 밝혔다.

이와 관련해 한국 합동참모본부는 중국 군용기 4대와 러시아 군용기 15대가 22일 카디즈에 진입했다가 이탈했다면서 이들 군용기의 영공 침범은 없었다고 밝혔다.

방공식별구역은 자국 영공으로 접근하는 군용 항공기를 조기에 식별해 대응하기 위해 설정하는 임의의 선으로, 개별국가의 영토와 영해의 상공으로 구성되는 '영공'과는 다른 개념이다.

한국 외교부는 이날 카디즈에 군용기를 보낸 중국과 러시아에 유감을 표명하고 재발 방지를 촉구했다.

