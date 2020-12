라이킷, 동물권행동 카라와 클린라이프 ‘댕댕투개더’ 캠페인 진행

나인뮤지스 출신 배우 금조, 유기견 보호소 봉사 동참 “도움 필요한 유기 동물과 보호소에 많은 관심 부탁”

브리지테일, 150만 원 상당 반려동물용 바디워시·배변패드 기부

[아시아경제 김희영 기자] 아시아경제 뷰티 라이프 프레진(press magazine) 라이킷(LIKIT)이 동물권행동 카라와 클린라이프 ‘댕댕투개더’ 캠페인을 17일 진행했다.

라이킷은 카라와 협업으로 12월 클린라이프 오프라인 캠페인을 실시했다. 이번 캠페인은 경기도 파주시에 위치한 ‘카라 더봄센터’에 방문, 반려동물용품을 전달하고 유기동물 보호소 봉사활동을 진행했다.

이날 봉사는 코로나19 확산 방지를 위해 예상 인원에서 축소된 소규모 인원이 참여했다. 나인뮤지스 출신 배우 금조도 견사 청소, 담요 세탁 및 설거지 등 클린라이프 봉사에 동참해 동물 사랑을 실천했다.

평소 반려동물 복지에 관심을 가져온 금조는 유기견 자원봉사는 물론 도로에 버려진 강아지를 임시보호, 입양 가정을 직접 찾아 주는 등 선한 영향력을 전파하는데 기여해 왔다. 금조는 “작은 생각들이 모여 세상이 변할 수 있다고 생각한다. 많은 분들이 도움이 필요한 유기 동물과 보호소에 따뜻한 관심을 가져주셨으면 좋겠다”며 “앞으로 유기견 보호 활동과 입양 홍보를 계속 이어나갈 계획”이라고 밝혔다.

또한 반려동물 헬스케어 기업 브리지테일이 블루밍 바디워시와 쉬즈곤 3초패드 소형·대형 등 150만 원 상당의 반려용품을 기부하며 클린라이프 캠페인에 동참했다. 브리지테일은 전국 유기 동물 보호기관에 꾸준히 기부 활동을 펼치며 올바른 반려문화를 선도하는데 앞장서고 있다.

한편 라이킷 ‘클린라이프’는 환경에 대한 인식 향상과 건강한 라이프 스타일을 함께 만들어 나가자는 취지로 기획됐다. 지난 10월 ‘CONNECT WITH EARTH(지구와 연결하다)’라는 슬로건 아래 클린라이프 시작을 알렸으며, 2021년에는 더욱 다양한 환경 캠페인을 이어나갈 계획이다.

