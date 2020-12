국제사이버대학교, 2021학년도 신ㆍ편입생 모집

국제사이버대학교가 내년 1월7일까지 2021학년도 1학기 신ㆍ편입생을 모집한다고 4일 밝혔다.

70년 전통의 광동학원이 설립한 국제사이버대학교는 2003년도에 설립되어 내년이면 개교 18년을 맞는다. 국제사이버대학교는 원격대학종합평가에서 우수대학으로 선정, 경영ㆍ행정ㆍ교육성과 분야에서 ‘최우수’ 등급을 받은 내실을 갖춘 대학으로 2009년에는 평생교육법상의 대학에서 고등교육법 상의 4년제 종합대학교로 지위가 격상됐다.

국제사이버대학은 수업부터 시험에 이르는 모든 교육과정을 온라인으로 수강할 수 있다. 전업주부, 생업에 종사하는 직장인 등 누구나 원하는 시간에 원하는 장소에서 학업을 병행할 수 있어 학생들의 교육 만족도가 높다. 또 졸업과 동시에 4년제 대학교 학사 학위 취득할 수 있으며 사회복지사 2급, 보육교사 2급, 평생교육사 2급 등의 다양한 국가자격증도 취득할 수 있다.

학과 교수진이 관련 분야별 현업 전문가로 구성되어 있는 것은 국제사이버대학교의 장점 중 하나이다. 교수들은 학생들을 가르치면서도 오랜 기간 현업에 종사해온 스페셜 리스트들로 구성되어 있어 학과 관련 주요 이슈, 산업 동향 등 최신 트렌드 교육은 물론 현장감 있는 실무형 교육을 제공하고 있다.

이러한 이유로 국제사이버대학교에는 매년 사회초년생, 직장인부터 전업주부 등 다양한 학생들이 입학문을 두드리고 있다. 또한 올해 들어 포스트 코로나19를 대비해 온라인 수업 콘텐츠 품질 강화에 필요한 많은 노력을 기울이고 있다. 특히 오랜 기간 동안 진행된 학습자 중심의 최첨단 스마트 온라인 강의실 개발이 올해 상반기 완료되어, 11월 한국인터넷전문가협회(KIPFA)가 주최한 ‘웹어워드코리아 2020(Web Award Korea 2020)’ 교육분야 사이버대학 부문에서 대상을 수상함으로써 그 우수성을 입증 받았다.

여기에 교육부가 총괄 지원하고 KERIS(한국교육학술정보원)가 주관하는 25억원 규모의 ‘2020년 성인 학습자 역량 강화 단기 교육과정 개발 사업’에 선정되어 전문기관으로부터 교육 콘텐츠 개발력을 인정받기도 했다.

국제사이버대학교는 직장인, 전업주부, 현역군인, 사회복무요원, 장애인 등을 대상으로 하는 30 여가지의 교내 장학 혜택을 별도의 성적 요건 없이 졸업 시까지 유지할 수 있기로도 유명하다. 또 한국장학재단의 국가장학금과도 중복 수혜가 가능해 등록금 부담을 대폭 완화하여 학생들이 경제적인 이유로 학업을 중도에 포기하는 일이 없도록 노력하고 있다.

또한 최근 사회적 니즈 및 트렌드에 발맞추어 노인복지학과와 인터넷방송학과를 개설하였다. 노인복지학과는 은퇴세대를 대상으로 국내외 시니어비즈니스의 정책 동향 및 미래 수요 등을 파악하여 이에 적극적으로 대처해 나갈 수 있는 시니어 전문가를 양성한다. 인터넷방송학과는 방송계 현업에서 활동하고 있는 전문 교수진이 유튜버 등 미디어 크리에이터에게 꼭 필요한 전문 영역을 체계적으로 교육한다.

국제사이버대학교 조상윤 입학처장은 “우리 대학은 수업부터 시험에 이르는 전 교육과정에 100% 온라인 수강이 가능한 시스템을 통해 체계적이며 경쟁력을 갖춘 교육을 제공하고 있다”며 동시에 “줌(Zoom) 화상회의를 통한 온라인 특강, 동아리 활동 진행 등 다각도의 노력을 기울이고 있다”고 말했다.

이어 “합리적인 등록금, 다양한 장학제도, 시공간의 제약을 벗어나 대학 공부가 가능하다는 점 등으로 인해 매년 사회 초년생, 직장인, 전업주부, 은퇴예정자 등 많은 이들이 입학하고 있다”며 “포스트 코로나19 시대 언택트 교육과 비대면 교육에 부족함이 없도록 시스템을 발전시켜 나갈 것”이라는 포부를 밝혔다.

한편 국제사이버대학교는 신입생은 고등학교 졸업(예정)자 또는 이와 동등한 학력 소지자라면 수능이나 내신 성적에 관계없이 누구나 지원할 수 있다. 또한 전문대학 졸업자 및 4년제 대학 35학점 이상 이수자는 2학년 편입생, 4년제 대학에서 2년 또는 4학기 이상을 수료하고 70학점 이상을 이수한 사람은 3학년 편입생으로 지원할 수 있다.

신ㆍ편입생 모집과 관련한 자세한 정보는 국제사이버대학교 입학 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며 입학 홈페이지 내 Q&A 게시판 또는 입학상담 전화를 통해서도 문의가 가능하다.

