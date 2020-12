대전 맥줏집 방문자→동료→가족 연쇄 확산…관련 누적 35명(상보)

[아시아경제 김슬기 기자] 대전 맥주 전문점 관련 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 맥줏집 방문자의 동료와 가족까지 확산했다.

4일 대전시에 따르면 확진자들이 동시에 머물렀던 지난달 23일 밤 유성구 관평동 맥줏집을 찾았던 40대 남성(대전 516번)의 직장동료(대전 526번)가 코로나19에 감염됐다.

이어 동료의 아내(대전 530번)와 미취학 두 딸(대전 531·532번)도 무증상 상태에서 확진됐다.

516번과 맥줏집에 함께 있었던 515번의 동료(대전 527번)도 확진됐는데, 이 동료의 10대 아들(대전 535번)까지 코로나19 확진 판정을 받았다.

지난달 26일 이 맥줏집을 방문한 20대 여성(대전 524번)의 어머니(대전 533번)와 오빠(대전 534번)도 검사 결과 코로나19 양성으로 판명됐다.

이로써 맥줏집 관련 확진자는 모두 35명으로 늘었다. 이 가운데 직접 방문자는 18명이다. 나머지 17명은 이들로부터 연쇄 감염됐다.

방역 당국은 확진자들의 최근 동선과 접촉자 등을 역학조사하고 있다.

