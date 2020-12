세종, 3·4생활권 ‘공유 전기자전거’ 200대 도입

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시는 공유 전기자전거 ‘일레클’ 서비스를 3·4생활권에서도 운영한다고 4일 밝혔다.

공유 전기자전거가 비치될 지역은 보람·소담·반곡동 일대다. 이곳 지역 주민들은 4일부터 공유 전기자전거를 대여·반납할 수 있게 된다.

앞서 시는 지난해 9월 ㈜나인투원과 업무협약을 체결하고 1·2생활권에 일레클 200대를 도입했다. 일레클은 근거리 이동수단 및 호수공원·세종중앙공원·국립수목원 인근에서 라이딩을 즐길 수 있는 지역 대표적 교통보조수단이자 레저문화로 자리매김했다.

실제 일레클 이용자 및 이용건수는 지난해 9월~12월 월평균 3326명이 6만2000여건을 이용하다가 올해 1월~10월 월평균 4377명이 18만6000건을 이용하는 등으로 활성화됐다.

여기에 시는 3·4생활권에 일레클 200대를 추가 도입함으로써 지역 내 공유 전기자전거 이용도 더 활성화 될 것을 기대한다. 시는 신규 입주지역인 6생활권, 금강보행교 인근 등에도 수요에 따라 일레클을 추가 도입하는 방안을 검토할 예정이다.

일레클은 스마트폰에서 일레클 앱 설치 후 이용가능하다.

이상옥 시 교통과장은 “지속적인 자전거 인프라 확충과 유지관리, 이용 활성화 계획으로 세종이 세계적인 자전거친화도시가 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

