'크리스 악몽' 美 CDC, 크리스마스 주간 2만명 코로나 사망 경고

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 질병통제예방센터(CDC)가 크리스마스 연휴 기간 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사망자가 급증하는 '크리스마스 악몽'을 공개 경고했다.

워싱턴포스트 등에 따르면 CDC는 3일(현지시간) 37개 기관이 발표한 코로나 현황 예측 모델을 종합한 결과, 크리스마스 주간에만 최대 1만9500명이 사망할 것으로 예측했다.

CDC는 12월 말까지 코로나에 따른 총 사망자는 최소 30만3000명, 최대 32만9000명에 이를 수 있다고 밝혔다.

이는 존스홉킨스대학 집계 기준 미국의 코로나 누적 사망자 27만3000여명보다 최대 5만2000명이 더 사망할 가능성을 예고한 것이다.

코로나19가 급격히 확산되며 미국내 하루 사망자는 2800명까지 치솟아 역대 최대 수준을 기록 중이다.

로버트 레드필드 CDC 국장은 전날 내년 2월까지 미국인 45만명이 코로나에 걸려 사망할 수 있다고 우려하기도 했다.

