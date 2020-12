경남도, 사상 초유의 '코로나19 수능' 이후가 관건

'학생 안전 특별 기간' 지정해 집중 점검

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도는 대학수학능력시험 후 정시모집까지 이어지는 대학별 평가에 대비한 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 관리 체계'를 마련하기 위해 3일 영상회의를 개최했다.

회의에는 18개 시군과 도내 26개 대학이 참여했다.

이날 진행된 회의에서는 '경남 방역상황 관리반'을 구성해 수능 직후 학생들의 집결지로 예상되는 다중이용시설 집중 점검과 대학별 평가 대비 수험생 지원 방안 등이 논의됐다.

이에 따라 도는 3일부터 이달 말까지 '학생안전 특별 기간'으로 지정하고, 학생들이 많이 이용하는 노래연습장, PC방, 학원 및 카페 등의 감염차단에 총력을 기울인다는 방침을 내놨다.

민기식 도 통합교육추진단장은 "대학별 평가에 많은 수험생이 모일 것으로 예상하는 만큼 대학가 집중 방역이 필요하다"며 "입시 전형이 안전하게 마무리될 수 있도록 코로나19 확산 방지에 전력을 기울여주기 바란다"고 강조했다.

도내 26개 대학은 자체 코로나19 방역 계획을 수립해 입시전형을 진행할 예정이다.

