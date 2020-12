[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강동구의회 게시판에 현직 구의원으로 추정되는 남성이 등장하는 음란물이 올라와 경찰이 수사에 나섰다.

3일 경찰 등에 따르면 강동구의회 홈페이지에는 지난 1일 'A 구의원을 고발한다'는 제목의 음란물과 조건 만남을 찾는 메신저 내용이 게재됐다. 현재 이 게시판은 접근이 차단된 상태다.

A구의원은 전날 영상 유포자를 확인해달라고 경찰에 수사 의뢰했고, 불법 촬영물과 메신저 등은 모두 도용당한 것이고 누군가가 자신을 모함하기 위해 조작한 일 같다고 주장한 것으로 전해졌다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr