수능 당일 '자가격리' 통보받은 수험생 '전신 방호복 감독' 자원한 교사들

대구시 수험생 3명, 새벽에 확진자 밀접접촉 통보받아

시교육청, 자가격리 시험장 감독 교사 찾느라 '혼비백산'

병원시험장 배정 교사들 자원…동산병원은 방호복 지원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구에서 수능 당일인 3일 새벽 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자와 밀접 접촉한 3명의 수험생이 있다는 통보에 따라, 이들을 별도 시험장에서 감독할 교사를 급히 찾는 해프닝이 벌어졌다.

대구시교육청에 따르면 교육부로부터 통보를 받은 이들 수험생 3명은 이날 아침 코로나19 검사를 받을 시간적 여유가 없어 감염 여부를 확인할 수 없었다. 이에 따라 이들 수험생은 이날 자가격리자 수험생이 응시하는 별도시험장에 1실당 1명씩 배당됐다.

문제는 이들을 감독할 교사를 찾는 일이었다. 새벽시간임에도 긴급히 매 시간 전신 방호복을 입고 감독할 교사를 찾기 시작한 대구시교육청은 다행히 병원시험장 감독으로 배정된 교사들에게서 자원하겠다는 희소식을 전해들었다.

병원시험장 감독으로 배정된 교사 가운데 6명이 우선 1, 2교시 감독을 자원하고 나섰고, 이들 감독 자원 교사들은 병원시험장으로 지정된 동산병원이 아닌 별도시험장으로 발길을 옮겼다.

이날 병원시험장으로 지정된 동산병원도 수능 업무에 힘을 보탰다. 별도시험장의 수능 감독 업무를 위해 방호복 30벌을 긴급히 지원하고, 전문 간호인력을 급히 파견해 방호복을 입고 벗는 방법을 다시 한 번 더 상세하고 철저히 교육할 수 있도록 도왔다.

시교육청은 수능시험 시작 전 급박한 상황에서 수험생들을 위해 자원한 감독관 덕분에 3교시(오후 1시10분) 이후 감독할 교사를 추가로 모집, 그제서야 안도의 한숨을 내쉬었다.

강은희 대구시교육감은 "교육청의 철저한 준비도 교사들의 자원하는 마음이 없으면 빛을 발하기 어려운데, 용기를 내준 선생님들의 귀한 마음에 감사드린다"면서 "이런 마음과 지역 사회의 정성이 모여 오늘 수능 시험이 안전하고 별 탈 없이 잘 마무리되길 바란다"고 했다.

