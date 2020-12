서초구 ‘2021 대입 정시 지원전략 설명회’ 개최

5일 오전 11시 서초혼공프로젝트 유튜브 채널 라이브로 대입 설명회 열어 2021 수능 총평 및 합격예측 점수, 정시 지원 전략 등 최고 입시 전문가들의 팁 전수

[아시아경제 박종일 기자] 서초구가 코로나로 인해 유래없이 힘든 한해를 보내고 있는 고3 수험생과 학부모를 위해 역대급으로 준비한 ‘THE 프라임, 2021 대입 정시 지원전략 설명회’로 대입 고민을 대폭 덜어준다.

서초구(구청장 조은희)는 5일 수능을 치룬 고3 수험생들과 학부모를 대상으로 THE 프라임, 2021 대입 정시 지원전략 설명회와 찾아가는 우리동네 1:1 컨설팅을 함께 진행한다.

이번 설명회는 3일 치러지는 대입 수능 총평, 가채점 성적을 분석, 성적대별 정시 지원전략을‘국내 최고 입시교육 전문가’들과 함께 2시간가량 진행된다.

먼저 임성호 종로학원 대표가 제1부 ▲2021학년도 수능 총평 ▲가채점 정시 합격가능 예측 점수▲ 수능 영역별 점수 특징 분석 등을 설명한다.

이어, 제2부에서는 장문성 종로학력개발원 원장이 ▲성적대별 정시 가?나?다군 지원 경향 분석 ▲면접 응시여부 등 긴급 전략 등에 대한 팁을 알려준다.

이번 설명회는 유튜브 ‘서초혼공프로젝트’ 채널을 통해 라이브로 진행, 방송이 진행되는 양재도서관에서 철저한 코로나 방역지침 준수 아래 현장 방청도 가능하다.

고3 수험생과 학부모 30명을 대상으로 진행하는 현장방청은 서초구교육지원센터 홈페이지에서 선착순으로 신청할 수 있다.

맞춤 1:1 컨설팅도 대폭 확대한다. 설명회 당일 오후 2시 부터는 서초구 권역별 4개 동주민센터에서 찾아가는 우리동네 1:1 컨설팅을 진행한다.

사전 예약한 서초구민 수험생 및 학부모 선착순 320명(권역별 80명)을 대상으로 하며 방배교육지원센터와 전문 입시컨설턴트가 무료 맞춤 상담을 해준다.

신청은 11월20일부터 12월3일까지 서초구 교육지원센터 홈페이지에서 가능하다.

설명회 후에는 12월8일부터 정시 원서 마감 전날인 2021년1월9일까지 서초구 교육지원센터 4개소(서초, 방배, 반포잠원, 양재내곡)에서 서초구 고3 수험생 600명을 대상으로 맞춤형 1:1 컨설팅을 진행, 대입 합격을 끝까지 지원할 계획이다.

또 이번 온라인 설명회 참여 인증샷을 권역별교육지원센터에 제시하면 수능 가채점 기준배치 참고표 등 자료집도 선착순으로 무료 제공한다.

조은희 구청장은 “유난히 힘들었을 고3 수험생과 학부모를 위해 더 많이 고민, 실질적인 지원을 해 나가겠다”며 “모든 수험생들이 고생한 만큼 값진 결실을 맺기를 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr