시진핑 사진에 먹물 뿌린 여성, 2년 뒤 "감시받고 있어…차라리 죽는 게 낫겠다"

美 정신병원 입원설 보도…"'먹물 사건' 이후 두 번 갇혔다"

과거 먹물 뿌리며 "시진핑 독재 폭정에 반대한다"

[아시아경제 김봉주 기자] 2018년 시진핑 국가주석의 사진에 먹물을 뿌려 화제가 됐던 둥야오충(31·여)이 지난달 30일 트위터에 글을 올려 "정부의 실질적 감시를 받고 있다"고 주장했다.

2일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 둥은 "정부의 감시하에 놓여 더는 견딜 수 없다"고 밝혔다.

둥은 동영상을 통해 "시 주석 사진에 먹물을 뿌린 사건 이후로 정신병원에 두 번 갇혔다"고 전했다.

앞서 미국 언론 등이 "둥이 중국 당국에 의해 정신병원에 입원했다"고 보도한 뒤 약 2년 뒤 본인이 정신병원 감금설이 사실이라고 밝힌 것이다.

둥은 "자신을 향한 감시가 더는 견디기 힘들다"며 "현재 중국 지방정부에서 일하고 있는데 사실상 감시를 받는 것"이라고 말했다.

둥은 전화를 받거나 서류를 복사하는 등 '정상 업무'를 하고 있지만, 이는 자신이 원해서 하는 것이 아니라 정부가 시켜 맡게 된 일이라고 전했다.

둥은 또 "자신이 어디를 가든 제약이 있고, 직업이나 친구를 선택할 자유도 빼앗겼다"고 말했다. 누군가와 연락하게 되면 누구와 연락하는 것인지 질문을 받고 있다는 것이다.

둥은 동영상에서 울먹이며 "이제 이런 생활은 싫고 차라리 죽는 게 나을 지경"이라며 "항상 감시받는 것은 더는 참을 수 없고 마음이 망가져 버릴 것 같다"고 호소했다.

아울러 "정부 당국은 내 자유 정신을 죽이려 한다"면서 "나는 절대 정신 질환자가 아니다"라고 주장했다.

둥은 "사건이 있기 전만 해도 자신은 상하이에서 일하던 커리어우먼이었다"면서 "이와 관련해 전 직장 동료에게 물어봐도 좋다"고 했다.

둥은 "내가 저지른 일이 불법이라면 감옥에 가고 정신에 문제가 있으면 의사에게 감정받으면 되는데 왜 정신병원 의사는 내게 '무슨 약을 먹고 싶냐'고 묻는 것일까"라면서 "의사는 내 병을 모르는 것은 아닌가"라고 말했다.

이어 "비록 내가 남은 생에 정신병원에 다시 갇히게 된다고 해도 자유를 위해서 싸울 것"이라고 밝혔다.

앞서 지난 2018년 둥은 자신이 공산당으로부터 정신적 억압을 받아왔다며 상하이 푸둥 루자주이의 한 고층건물 앞에서 시 주석 얼굴이 그려진 '중국몽' 선전표지판에 먹물을 뿌렸다. 둥은 이를 찍은 동영상을 게시하며 "시진핑 독재 폭정에 반대한다", "여기서 나를 잡으러 오기를 기다리겠다"고 말한 바 있다.

둥이 시 주석의 사진에 먹물을 뿌리는 영상은 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 확산했다.

'먹물 사건'이 일어난 뒤 온·오프라인 등 중국 전역에서 유사한 사건이 벌어지자, 베이징·창사·톈진 등 지방 정부는 시 주석 초상화 제거 작전을 벌이기도 했다.

