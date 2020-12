부산항만공사, ‘여가(餘暇)친화기업’ 인증 획득

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산항만공사(BPA, 사장 남기찬)가 문화체육관광부가 주최하는 ‘2020년 여가친화기업 인증’을 획득했다.

‘여가친화기업 인증’은 문화체육관광부가 주최하고 지역문화진흥원이 주관하며 근로자가 일과 여가생활을 조화롭게 병행할 수 있도록 관련 프로그램을 모범적으로 운영하는 기업을 선정해 인증하고 지원하는 제도이다.

문화체육관광부는 올해 BPA를 포함해 총 63개 기업(신규 인증 47개, 재인증 16개)을 여가친화기업으로 선정했다.

BPA는 ‘함께하면 즐거운 일家양득 조직문화 구현’을 슬로건으로 ▲PC-OFF 및 집중근무시간 제도 도입 ▲대체휴일, 보상휴가제도 운영 등 휴식권 보장, ▲사내 동호회 운영, 해양레포츠 체험 행사 등 자율적 여가 프로그램 운영, ▲문화회식, 가족과 함께하는 문화의 날 개최 등 일과 삶의 조화가 실현되는 조직문화를 만들기 위해 노력해 왔다.

더 나아가 여가 소외계층을 초청해 항만체험활동을 여는 등 사람이 행복한 ‘상생의 부산항 만들기’에 힘을 쏟은 점도 평가를 받았다.

남기찬 사장은 “일과 삶이 조화된 직장 문화를 조성하기 위해 임직원 모두 협력한 노력을 인정받아 매우 기쁘게 생각하며, 모범적인 직장문화를 조성하는 데 앞장서겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr