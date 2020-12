[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈) 본관 3층 슈즈 매장에서 첼시부츠, 앵클부츠, 롱부츠 등 다양한 F/W 부츠 제품들을 선보이고 있다. 겨울철 부츠는 추위로부터 발과 다리의 보온 효과로 실용성 뿐만 아니라 디자인에 따라 다양한 스타일로 연출이 가능하다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr