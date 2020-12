하나 둘씩 차에서 내려…광주 시민 영웅들, 여성 생명 구했다

[아시아경제 김봉주 기자] 광주의 한 다리에서 난간을 넘으며 극단적 선택을 하려던 여성을 여러 시민이 함께 구해낸 사연이 감동을 주고 있다.

1일 SBS '8뉴스'에 따르면, 지난달 22일 오후 광주 어등대교에서 한 여성이 다리 난간을 넘어가려고 시도했다.

보도에 따르면, 차량으로 다리를 건너다 이 여성을 본 시민들이 하나둘 차에서 내려 여성에게 다가갔다.

이미 여성의 몸 절반이 넘어갔고, 나머지 한쪽 다리마저 난간 너머를 향한 순간, 한 남성이 달려가 투신하려던 여성의 몸을 잡고 끌어내렸다.

사람들은 비상깜빡이를 켜고 속도를 줄여 차를 세운 뒤, 하나둘 차에서 내리기 시작했다.

여성은 울먹이며 "왜 말리셨냐"고 따져 물었고, 시민들은 따뜻한 위로로 답했다.

결국 여성은 마음을 바꿔 한 시민의 차량을 타고 집으로 되돌아갔다.

절망에 빠진 한 사람이 극단적인 선택을 시도하는 아찔한 순간, 작은 관심과 따뜻한 위로로 소중한 한 생명을 지켜낸 시민들의 모습이 훈훈한 감동을 주고 있다.

