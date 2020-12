대구시, '자랑스런 대구씨' 이모티콘 선물 이벤트 … 선착순 5만명

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 '마스크 쓰GO 운동'을 주제로한 '자랑스러운 대구씨' 이모티콘을 제작, 오는 3일 오후 2시부터 카카오톡을 통해 선착순 5만명에게 무료 배포한다고 1일 밝혔다.

이번에 대구시가 새롭게 선보이는 '자랑스러운 대구씨' 캐릭터는 코로나 위기를 위대한 시민의식으로 이겨낸 시민들에 대한 존경과 자긍심을 담은 16종으로 구성돼 있다. 직접적으로 메시지를 전달하기보다는 일상적인 상황을 재밌고 친근하게 표현해 시민들의 활용도를 높였다는 게 대구시의 설명이다.

희망자는 카카오톡 친구검색 메뉴에서 '대구시청'을 검색 후 채널을 신규로 추가하면, 선착순 5만명까지 무료로 다운로드 받을 수 있다. 사용 기한은 90일이다.

권기동 대구시 홍보브랜드담당관은 "이번 이모티콘은 가까운 지인, 가족들과 메신저를 통해 소통하면서 자연스럽게 '마스크 쓰기 운동'의 필요성을 인식할 수 있도록 디자인했다"면서 "위기의 상황에선 언제나 하나 된 힘으로 역경을 이겨낸 대구시민의 힘이 다시 빛날 수 있기를 기대한다"고 전했다.

