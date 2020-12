[아시아경제 임춘한 기자] 국내 복귀하는 해외진출기업의 대상 업종이 확대되고 요건도 완화된다.

국회는 1일 본회의에서 해외진출기업의 국내 복귀 지원 요건을 완화하는 내용의 '해외 진출기업 국내복귀 지원법 개정안'을 의결했다.

이 법안은 지원대상 기업의 업종을 '방역·면역 관련 산업 등 대통령령으로 정하는 산업'으로 확대하고, 첨단산업 등에는 해외사업장 축소 요건을 완화했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr