[골프토픽] 내년 파머스오픈 "무관중 개최 확정"

[아시아경제 노우래 기자] ○…내년 미국프로골프(PGA)투어 파머스인슈어런스오픈이 무관중으로 진행된다.

미국 골프채널은 1일(한국시간) "대회 조직위원회가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 우려해 무관중을 결정했다"며 "PGA투어, 지역 관계자 등과 긴밀히 논의한 결과 참가자들의 건강과 안전이 최우선이라는 결론을 내렸다"고 보도했다. 내년 1월28일부터 나흘 동안 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스골프장에서 펼쳐진다. 디펜딩챔프는 마크 리슈먼(호주)이다.

PGA투어는 '코로나19' 때문에 올해 3월부터 6월까지 대회를 개최하지 못했다. 6월부터 일정을 재개했으나 계속 무관중으로 열렸고, 11월 휴스턴오픈에 소규모의 관중 입장이 허용됐다. 이에 앞서 미국 외 지역에서 열린 9월 코랄레스푼타카나챔피언십과 10월 버뮤다챔피언십에도 갤러리의 부분 입장이 가능했다. 하지만 휴스턴오픈, 마스터스, RSM클래식, 마야코바클래식에는 다시 무관중이다.

