안동시, 중국 시안시(西安市) 정식 자매결연 … 中 내륙 진출 교두보

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동시는 권영세 시장이 30일 중국 시안시와 자매결연 협정서에 서명했다고 1일 밝혔다.

협정서는 경제무역, 과학기술, 문화관광, 교육, 행정, 보건환경, 체육 등 각계 분야에서 다양한 교류협력 추진 내용을 담고 있다. 이번 협정 체결은 코로나 사태로 인해 권영세 안동시장과 리밍위 시안시장이 각자 서명한 후, 협정서를 서로에게 보내는 비대면 방식으로 진행됐다.

안동시는 2010년 시안시와 문화교류협약을 체결한 후 축제 및 국제행사, 공연단 파견, 마라톤 참가 등 교류를 진행해왔다. 이번 협약 체결은 2019년 안동시의회 승인, 2020년 중국 외교부 승인을 거쳤다.

안동시와 시안시는 이번 협정을 계기로 자국 시민들에게 자매도시를 적극 홍보하고, 코로나19가 종식된 후 청소년 홈스테이, 공무원 연수, 마라톤 선수단 파견, 자매학교 체결 등 다양한 교류를 추진하기로 합의했다.

리밍위 시안시장은 권영세 안동시장에게 보낸 서한문에서 "코로나19가 우리의 왕래와 대면교류를 막았지만, 함께 나가고자 하는 마음과 행동을 막을 수는 없다"며 "자매결연을 통해 더 깊은 교류협력을 추진하여 참신한 교류 역사를 열어나가기를 기대한다"고 전했다.

한편, 인구 1020만명인 시안시(西安市)는 중국 산시성(陝西省)의 성도로, 옛 명칭 '장안'으로 알려져 있는 중국 고대 당나라, 한나라 등 13개 왕조의 수도다.

