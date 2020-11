광주교육청, 시민사회와 함께하는 협치학교 과정 성료

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주시교육청은 ‘2020년 시민사회와 함께하는 협치학교’를 성황리에 마쳤다고 30일 밝혔다.

1기 협치학교는 5~6월, 2기는 10~11월 각각 진행됐다.

이번 과정은 더 많은 시민들과 소통하기 위해 온·오프라인으로 병행됐다.

또한 강의와 참여자의 집중토론, 현장탐방, 북토크 등 다양한 방식으로 진행됐고, 광주교육에서 협치가 필요한 영역에 대해 시민들의 뜨거운 반응이 이어졌다.

1기 160명, 2기 131명이 참여해 교육협치에 대한 높은 관심을 확인하는 계기가 됐다.

게다가 1기 협치학교 수료생들이 자발적으로 모여 2기 협치학교 준비위원회를 구성하는 등 기획 단계부터 마무리까지 아이디어를 모았고, 진행과정에서 역할을 분담하는 등 시민참여의 긍정적인 모델로 주목받았다.

협치학교에 참여한 시민들은 “교육의 변화를 위해 고민하고 실천하는 실질적인 협치의 배움터였고, 협치학교를 구별·권역별로 확대 운영해줄 것과 기본·심화시민교육과정을 통해 체계적인 협치학교 시스템이 마련되길 바란다”며 “협치학교의 지속적인 운영과 시민들의 참여를 위해 광주교육의 안정적인 협치 채널과 장소가 있었으면 좋겠다”고 말했다.

시교육청 관계자는 “교육주체들이 적극 소통하면서 교육현안을 해결해나가는 과정에서 협치 역량을 높여가는 데 의의가 있다”며 “협치학교 운영을 통해 교육청과 시민사회가 함께 협치 역량을 높여가겠다”고 말했다.

