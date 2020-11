수능 사흘 앞두고 학생 100여명 확진…교육부 "임용시험 추가 확진 없어"

223개교 등교 수업일 조정

충북 60개교로 가장 많아

교직원 25명 추가 신규 확진

[아시아경제 이현주 기자] 대학수학능력시험(수능) 시험을 사흘 앞둔 30일 전국 11개 시·도 223개 학교가 등교 수업일을 조정했다.

교육부에 따르면 직전 등교 수업일 기준 94개교가 등교를 조정하고 180개교가 다시 등교 수업을 시작했다.

지역별로는 충북이 60개교로 가장 많았다. 이어 서울 38개교, 강원 37개교, 부산 34개교, 경기 24개교, 전남 20개교 순이었다.

주말 사이 코로나19 신규 학생 확진자는 127명 늘어나 총 1300명으로 집계됐다. 교직원도 확진자 합계 247명으로 25명 늘었다.

한편, 교육부는 지난 21일 중등교원임용시험 관련 추가 감염이 없다고 밝혔다. 시험장 감독관 등 관련 접촉자를 대상으로 검사를 실시했지만 전원 음성으로 나타났다. 또 확진자가 다녀간 것으로 알려진 목동과 강남의 입시학원에서도 추가 감염은 없었다고 덧붙였다.

시험 전날 발열 등 증상이 있으면 보건소를 방문해야 한다. 수험생 진단검사 지원을 위해 보건소는 다음 달 2일 밤 10시까지 연장 운영된다.

안전한 수능을 치르기 위해 소방청은 119 특별 상황실을 운영한다. 자가격리 중이거나 이동이 어려운 수험생 등을 별도시험장까지 전담구급대가 이동을 지원하며 안전관리관 2명이 수능 시험장에 배치된다.

