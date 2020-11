[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 이다희가 독보적인 분위기를 발산했다.

최근 패션 매거진 하퍼스 바자는 배우 이다희와 함께한 화보를 공개했다.

화보 속 이다희는 골드 버튼이 인상적인 브라운 투피스를 입고 있다. 모던 헤리티지를 테마로 진행된 이번 화보는 한옥의 고즈넉한 감성과 이다희의 도회적인 이미지가 어우러져 독특한 분위기를 자아낸다.

배우 이다희와 함께한 패션 화보는 '하퍼스 바자' 12월호와 웹사이트, 인스타그램에서 만나 볼 수 있다.

