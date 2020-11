부산 마을은 어떻게 변하고 있나 … ‘2020 부산도시재생 온라인박람회’

12월1일~4일 전국 지자체 최초 온라인 도시재생 박람회 개최

부산도시재생 변천사 … 도시재생 현장 출동·온라인세미나 등

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 12월 1일부터 4일까지 부산의 도시재생의 변화와 밑그림을 살펴보는 ‘2020년 부산도시재생박람회’를 온라인으로 연다.

‘부산도시재생박람회’는 사람과 문화, 복지, 환경이 어우러지는 도시재생의 성장 모습을 시민과 공감하고 소통하는 장으로 2017년부터 매년 열리고 있다.

올해로 네 번째를 맞는 이번 박람회는 코로나19 확산 방지를 위해 온라인을 중심으로 운영된다.

온라인 도시재생박람회는 전국 지자체 중 최초로 시도되는 것으로, ▲개막식 ▲출동! 부산도시재생의 현장으로 ▲온라인세미나 등 각종 프로그램을 공식 홈페이지 Live관으로 송출하는 방식이다.

개막식은 12월 1일 오전 10시 ‘부산에 온 행복한 변화’라는 주제로, ▲변성완 부산시장 권한대행의 환영인사 ▲신상해 부산시의회 의장의 영상축사 ▲개막선언 ▲축하공연 등의 순서로 진행된다.

1일부터 3일까지 진행되는 ‘출동! 부산도시재생의 현장으로’는 스튜디오와 현장 리포터가 도시재생 사업 현장을 소개하는 이원생방송으로, 부산의 도시재생현장을 실시간 생생하게 만나볼 수 있는 프로그램이다.

형식을 파괴한 ‘사랑방 좌담회’, 도시재생 전문가 특강 등 온라인세미나도 12월 2일부터 3일까지 이틀간 마련된다.

유관기관과 16개 구·군, 마을공동체 웹 부스는 홈페이지를 통해 전시 운영되며, 부산도시재생 16강전, 마을 장기자랑, 프리한 마을마켓 등 ‘랜선으로 소통하는 부산마을의 날 행사’도 개최된다.

마을공동체들의 주요 상품을 소개하는 ‘프리한 마을마켓’은 쇼핑 라이브를 통해 도시재생공동체의 좋은 상품을 온라인으로 소개하고 실시간 판매하는 행사로, 공동체의 수익 창출과 자립기반을 마련하는 좋은 기회가 된다.

이번 박람회의 주요 내용은 올해 12월 31일까지 박람회 홈페이지에서 다시 볼 수 있으며, 유튜브 채널 ‘부산도시재생지원센터’에서도 시청할 수 있다.

변성완 부산시장 권한대행은 “위드 코로나 시대에 발 빠르게 대응해, 전국 지자체 중 처음으로 온라인을 통한 도시재생 박람회를 개최한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr