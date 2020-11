윤석열 검찰총장의 직무정지 처분에 대한 효력 집행정지 재판이 30일 서울행정법원에서 열린다. 이날 서초구 대검찰청에 긴장감이 흐르고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.