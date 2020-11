수원시 "수원화성문화제 온라인 행차 참여하세요"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 올해 수원화성문화제 취소를 아쉬워하는 시민들을 위해 '온택트'(온라인+비대면) 프로그램의 하나로 시민 참여형 프로그램인 '온라인 행차'를 진행한다.

수원시는 내년 5월25일까지 '수원화성문화제와 함께 하는 온라인 행차'를 행사 과련 홈페이지(수원화성온라인행차.com)를 통해 마련한다고 30일 밝혔다.

참여자들은 홈페이지에 들어가 온라인 소품실에서 자신의 캐릭터를 만들고, 캐릭터를 해시태그(게시물에 꼬리표를 다는 것)와 함께 SNS(인스타그램)에 공유하면 된다.

참여자들은 온라인 소품실에서 마음에 드는 캐릭터 얼굴, 머리 스타일, 의상, 소품, 배경, 말풍선 등을 선택해 본인만의 캐릭터를 만들 수 있다.

수원화성문화제, 정조대왕 능행차 재현에서 볼 수 있는 다양한 의상과 소품이 준비돼있다.

시 관계자는 "코로나19로 대면 활동이 어려워졌는데, 온라인에서나마 시민들이 즐겁게 소통하길 바란다"며 "언택트(비대면) 시대에 맞는 새로운 형식의 축제를 개발하는 데 앞장설 것"이라고 설명했다.

수원시와 수원문화재단은 지난 10월 '기록과 기억으로-수원화성문화제 다시보기' 영상으로 ▲스토리텔링 웹툰(인터넷 만화) '시간여행자, 정조' ▲밀키트(음식꾸러미)를 활용해 영상을 보며 궁중음식을 만들어보는 '방구석 수라간' 등 다양한 비대면 수원화성문화제 프로그램을 운영하고 있다.

수원문화재단 블로그(blog.naver.com/swcf_kr), 수원화성문화제 인스타그램에서 비대면 프로그램을 만날 수 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr