동명대 SW중심대학사업단, 산학협력 작품으로 줄줄이 ‘우수논문상’

한국멀티미디어학회, 온·오프라인 SW융합작품경진대회 개최

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 정홍섭) SW중심대학사업단(단장 조미경)이 지난 11월 19부터 이틀간 열린 한국멀티미디어학회에서 산학협력 프로젝트 발표회를 했다.

사업단은 이날 학회와 공동세션으로 연 SW융합작품경진대회를 온·오프라인으로 진행했다.

사업단은 지난 4월부터 8개월간 수행해온 산학협력프로젝트 결과물들을 소개했다. 이 산학협력프로젝트는 사업단 SW참여학과 학생의 현장중심 실무 SW 능력을 배양하기 위해 지도교수와 산업체 전문가의 지도로 진행하는 실무형 사업들이다.

학생들은 지난 8개월간 코로나19 사태의 어려움 속에서도 산학협력프로젝트를 진행해 왔고 완성된 결과물을 SW융합작품 경진대회에 29편의 논문과 국제학술대회인 MITA2020에 3편의 논문으로 발표했다.

이 가운데 창의적이고 완성도가 높은 국내 6개팀과 국제학술대회 1개팀이 우수논문상을 수상하는 기쁨을 안았다.

논문우수상을 받은 논문들은 ‘스마트 컨트랙트를 이용한 경매 시스템’, ‘기상조건에 따른 지능형 환기 시스템’, ‘새로운 AI 기반 접근 방식의 한국 주식 시장을 위한 추천 및 예측 시스템’ 등으로 주제가 다양했다.

국제학술대회에서 우수 논문상을 받은 ‘새로운 AI 기반 접근 방식의 한국 주식 시장을 위한 추천 및 예측 시스템’ 개발팀은 학부생에게는 어려운 자연언어처리기술과 딥러닝 기술인 tuned-LSTM을 이용했다.

10년 동안 코스피와 코스닥 기업 데이터를 분석한 결과와 그날을 Google 뉴스와 Twitter 트윗을 통해 최적의 이익을 실현할 수 있는 매수 혹은 매도 달과 주를 추천해 주는 인공지능기반의 시스템을 완성했다.

조미경 단장은 “코로나19로 인해 교내 전시회 대신 치러진 이번 행사를 통해 학생들의 역량이 한 단계 성장하는 계기가 됐다”며, “모든 산학협력프로젝트 결과물을 동명대 오픈소스 커뮤니티인 동명대 DevOps에 등록해 후배와 다른 사람들에게 공개해 활용할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr