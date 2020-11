[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도는 전국 철도노동조합의 태업으로 이달 29일부터 내달 1일까지 사흘간 일부 열차의 운행이 중단된다고 29일 밝혔다.

운행이 중단되는 노선은 경부선 4개·장항선 4개·호남선 4개·관광열차(S-Train) 4개 등이다.

한국철도 관계자는 “태업기간 중에는 반드시 모바일앱 ‘코레일톡’ 또는 홈페이지를 통해 열차운행 상황을 확인해 줄 것을 당부한다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr