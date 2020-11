'위암 수술' 권영진 대구시장 퇴원 …"경과 좋으나 일상 복귀 시간 좀 필요"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 위암 수술을 받았던 권영진 대구시장이 입원 아흐레 만인 28일 SNS(사회관계서비스망)를 통해 자신의 퇴원 소식을 전했다.

권 시장은 이날 오후 페이스북에 "위암 수술 잘 받고 퇴원했다. 그동안 걱정해 주시고 응원해 주신 시민 여러분과 수고해 주신 많은 분들께 깊이 감사드린다"고 적었다.

권 시장은 "건강검진 과정에서 위암을 조기 진단해 주신 대구의료원 의료진 분들, 수술과 치료를 훌륭하게 해 주신 권오경 교수님을 비롯한 칠곡경북대병원 의료진 여러분께 깊이 감사드린다"며 특히 62병동 간호사들에 대한 특별한 감사의 뜻을 전했다.

그는 "(위암을) 조기에 발견해서 수술도 잘 됐고, 경과도 좋으나 일상으로의 회복까지는 아직 시간이 좀 필요할 것 같다"며 "빠른 시일 내에 시정에 복귀할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

권 시장은 정기 건강검진에서 위암 초기 증세를 보여 지난 19일 오전 칠곡경북대병원에 입원, 20일 복강경 수술을 받았다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr