'사흘연속 500명대' 코로나19 신규 확진 504명

[아시아경제 정동훈 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 504명 늘어났다.

중앙방역대책본부는 28일 0시 기준으로 이같은 신규 확진자 수를 보였다고 밝혔다. 이같은 수치는 전날(569명)보다 65명 감소했지만, 사흘 연속 500명대를 나타냈다. 국내 누적 코로나19 확진자는 3만3375명이다.

3일 연속 500명 이상 코로나19 신규 확진자가 나온 것은 대구·경북에서 집단 감염이 이뤄진 3월 초 이후 약 9개월 만이다.

이날 신규 확진자 504명의 감염경로를 보면 지역발생이 486명, 해외유입이 18명이다.

