[아시아경제 김봉주 기자] 개그맨 이휘재의 아내이자 플로리스트 문정원이 근황을 공개했다.

27일 문정원은 인스타그램에 "미리 크리스마스 아침 일찍 크리스마스 작업 하다 이뻐서 나도 한컷"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

이어 문정원은 "#우리집아니고남의집"이라는 해시태그를 붙였다.

사진에는 대형 크리스마스 트리를 만들고 있는 문정원의 모습이 담겼다.

한편, 문정원은 2010년 이휘재와 결혼해 쌍둥이 아들 서언, 서준이를 두고 있다.

