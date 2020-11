[아시아경제 우수연 기자]유럽연합(EU)집행위원회는 올해 11월 경기체감지수가 87.6을 기록했다고 27일(현지시간) 밝혔다. 이는 지난 10월 91.1보다 하락한 수치지만 예상치였던 86보다는 높은 수준이다.

