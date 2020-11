경남대, ‘한마인성교육-민주주의평화시민교육’ 개최

3·15의거와 10·18 민주항쟁의 정신 기리고 민주화 운동 공부 기회 제공

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남대학교 교양융합대학은 국제어학관 101 강의실에서 ‘한마인성교육-민주주의평화시민교육’을 개최했다고 27일 밝혔다.

경남대 대학혁신지원사업단이 주관하고 교양융합대학 자유전공학부가 주최한 이번 교육은 3·15의거와 10·18 민주항쟁 등 민주주의를 쟁취하기 위한 항쟁의 정신을 기리고, 한마인성교육을 통해 민주화 운동에 관한 체계적인 공부 기회를 제공하고자 마련됐다.

이날 교육에는 경남대 고운학연구소 김정대 소장과 전 부마민주항쟁기념사업회 최갑순 회장이 맡았다.

김정대 소장은 ‘3·15와 경남대학교’를 주제로, 최갑순 전 회장은 ‘10·18과 경남대학교’를 주제로 각각 발표하면서 민주화 운동 속 경남대의 역할과 민주주의 항쟁 당시 동문 자긍심의 형태 등을 말하는 시간을 가졌다.

한편 ‘한마인성교육-민주주의평화시민교육’의 교육 책임으로는 경남대 자유전공학부 정은상 교수가 맡고 있으며, 해당 교육과정의 최종 사업 보고회와 연구위원 교수들의 발표회는 내년 초에 개최될 예정이다.

