'사생활' 서현, 종영 아쉬움 달랠 비하인드 스틸 공개

[아시아경제 김봉주 기자] 26일 JTBC 수목드라마 '사생활'이 종영을 앞둔 가운데 아쉬움을 달랠 서현의 촬영장 비하인드 스틸이 공개됐다.

가장 눈길을 끄는 사진은 사기꾼 차주은에게 녹아든 서현의 모습이다.

극에서 현실감 넘치는 다큐로 만들기 위해 변장의 귀재로 거듭난 만큼, 공개된 스틸에서도 의사, 패스트푸드 아르바이트생 등 각 역할에 맞는 표정과 말투, 제스처를 완벽하게 갖춘 서현표 멀티풀 부캐 퍼레이드를 만날 수 있어 보는 이들의 흥미를 돋군다.

서현의 눈부신 비주얼과 매력은 마음까지 사로잡는다. 카메라를 응시하는 깊은 눈빛에서는 서현만의 특별한 매력이 물씬 풍기는가 하면, 햇살 같은 미소와 유쾌한 에너지로 비타민 같은 매력을 발산한다.

한편 서현은 드라마 '사생활'에서 사기 DNA를 물려받은 경력 29년 차 생활형 사기꾼 차주은 역을 맡아 열연했다.

