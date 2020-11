광주보훈청 ‘사랑의 김장 김치 나눔 행사’ 전개

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방보훈청(청장임성현)은 26일 두메자연김치타운에서 ‘사랑의 김장김치 나눔’ 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 김장 나눔 행사는 LG이노텍㈜ 노동조합 광주지부(지부장 감동현) 봉사단이 함께 했다.

겨울철을 맞아 고령 무의탁·독거 등 취약계층 보훈가족이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 LG이노텍㈜ 노동조합 광주지부 조합원들의 후원금(500만 원 상당)으로 김장김치 750㎏을 마련했다.

광주지방보훈청은 후원물품을 보훈가족 150가구에 전달할 예정이다.

LG이노텍 노동조합 광주지부는 지난 2006년부터 매년 독거 보훈가족 50여 가구에 온정의 반찬지원 서비스 활동을 실시하고 있다.

지난 2007년부터 보훈가족을 위한 사랑의 집수리 봉사활동, 2014년부터 김장김치 나눔행사, 2016년부터는 보훈가족 140가구 LED등을 무료로 교체하는 등 노동조합의 사회적 책임 활동의 일환으로 보훈가족을 위한 사랑 나눔 활동을 실천해오고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr