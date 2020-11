경실련 “추미애·윤석열 갈등…문 대통령이 책임지고 사과해야”

[아시아경제 송승윤 기자] 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등을 두고 경제정의실천시민연합(경실련)이 26일 논평을 내고 “문재인 대통령이 국정책임자로서 대국민 사과를 해야 한다”고 주장했다.

경실련은 이날 논평을 통해 “법무부 장관과 검찰총장의 파국은 문 대통령에게 궁극적으로 책임이 있다”면서 “이들에 대한 도덕성과 전문성 검증 등 인사검증과 업무활동은 모두 대통령의 동의와 묵인 하에 이뤄졌기에 (문 대통령이) 그 책임을 면할 수 없다”고 밝혔다.

이어 경실련은 “현재의 국정 파행은 문 대통령이 행정수반으로서 책임지고 조정하려는 책무를 회피하는 데에 있다”며 “일련의 검찰개혁이란 이름으로 추진됐던 많은 과정에 대통령은 국민에 대해 책임을 다하는 모습을 보여주지 못했다”고 지적했다.

경실련은 또 “최근 검찰개혁을 두고 벌어지는 낯 뜨거운 싸움판이 무엇을 위한, 누구를 위한 것인지 묻지 않을 수 없다”며 “주권자 국민의 피로도는 극도로 높고 더 인내하기 어려운 한계에 도달하고 있다”고 했다. 이어 “문 대통령은 더 이상 머뭇거리지 말고 이번 사태에 대해 국민에게 사과를 하고 국민의 뜻을 물어야 한다”고 덧붙였다.

한편, 추 장관은 지난 24일 윤 총장에 대해 징계를 청구하고 직무를 정지했다. 이에 윤 총장은 25일 법원에 직무 정지의 효력을 정지해달라고 신청했고, 26일 위법한 조치이므로 취소해달라는 소송을 냈다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr