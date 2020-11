동신대, 제2회 바이오식의약 학술제 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 천연물 바이오식의약 전문인력 양성사업단은 최근 ‘제2회 바이오식의약 학술제’를 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 학술제는 코로나19 지역감염 확산으로 온라인 비대면 방식으로 진행됐다.

동신대 식품영양학과, 제약공학과, 한약재산업학과 등에서 참여한 재학생들이 올 한 해 동안 정규 교과목과 비교과 프로그램 과정에서 개발한 15개의 학술 성과를 발표·공유했다.

이중 ‘지역 특산물을 이용한 식품 개발과 항산화 효과’(식품영양학과), ‘항진균제-Terbinafin 배수 함량 함유 정제 연구’(제약공학과), ‘콩을 통한 커피블렌딩’(한약재산업학과)을 발표한 3팀에게는 바이오식의약 학술상과 상품이 수여됐다.

아울러 ‘식의약 분석체험 프로그램’(식품영양학과), ‘산학공동연구과제발굴 프로그램’(제약공학과), ‘바이오식의약 창업동아리 프로그램(한약재산업학과)’을 개발한 또다른 3팀에게는 바이오식의약 우수성과상이 주어졌다.

시상식은 비대면 학술제를 마친 뒤 코로나19 방역 수칙을 철저히 지키며 대면으로 진행됐다.

동신대 천연물 바이오식의약 전문인력 양성사업단은 ‘2019년 전남도 산학협력 취업패키지 과정’에 선정돼 연간 2억 원을 지원받으며 2년째 운영 중이다.

천연물 바이오식의약 분야의 기업 맞춤형 인재를 육성하기 위해 융합 전공을 개설·운영하고 있으며 현장실무 중심의 다양한 비교과 프로그램을 지원하며 재학생들의 취업 능력을 키우고 있다.

박경목 사업단장은 “전남도의 천연물을 활용한 바이오식의약 제품을 만들어갈 전문 인력 양성에 힘쓰겠다”며 “이들이 지역 기업에 취업해 지역의 경제 발전을 이끌 수 있길 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr