[아시아경제 이지은 기자] 권영세 국민의힘 의원이 '월성 1호기' 조기폐쇄와 관련해 조사를 받고 있는 산업통상자원부를 찾아 격려한 정세균 국무총리를 겨냥해 "대통령과 '문빠(문재인 대통령 열성 지지자들)'만 보이는 모양"이라고 비판했다.

권 의원은 26일 페이스북에서 관련 기사를 링크한 후 "이 사람들은 추미애 법무부 장관은 물론이고 정 총리든 이낙연 더불어민주당 대표든 일반 국민은 안중에 없고 그저 대통령과 '문빠'들만 보이는 모양"이라며 이같이 말했다.

그는 "정 총리의 이 행보는 '이제 윤석열 검찰총장은 제압했으니 이제 걱정말라'는 싸인"이라며 "그러나 국민들은, 그리고 여론은, 그렇게 쉬운 존재가 아니다. 우리 국민들의 정의감을 믿는다"고 밝혔다.

