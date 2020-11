"코로나 백신, GDP 증가효과 내년 0.7%P 그쳐…2022년엔 3%P"

시티리서치, 백신 보급 경제 효과 분석 전망…올해 12월 개시 전제

"선진국 백신 선점에 개도국은 내년 효과 거의 못봐"

[아시아경제 정현진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발 기대감이 커지는 가운데 이를 통해 경제적인 효과가 발생하려면 적어도 내년 말까지 기다려야할 것이라는 전망이 나왔다. 이르면 다음달 백신 공급을 시작한다 해도 실제 국내총생산(GDP)을 끌어올리는 효과가 눈에 띄게 나타나는 것은 내후년에나 본격화할 것이라는 설명이다.

24일(현지시간) CNBC방송에 따르면 시티그룹 산하 시티리서치는 최근 화이자, 모더나, 아스트라제네카 등 3개사가 개발 중인 백신의 임상시험 결과가 긍정적으로 나온 가운데 백신 보급에 따른 경제 효과를 분석한 보고서를 내놨다. 이 보고서는 3개사의 백신이 올해 12월부터 내년 1월 사이에 긴급사용 승인을 얻어 보급이 개시될 것을 전제로 백신 공급에 따른 집단 면역이 형성되면서 경제 활동이 정상화되는 데 따른 세계 GDP 증가율 변화를 전망했다.

시티리서치는 올해 백신에 따른 GDP 증가률이 0.7%포인트에 그칠 것으로 추정했다. 내년에는 백신 보급에 따른 세계 경제의 성장률 증가 효과가 3.0%포인트 수준으로 커질 것으로 전망했다. 백신이 조만간 공급을 시작하더라도 생산, 보급 단계까지는 다소 시일이 걸릴 수 있다는 점을 감안한 것이다.

특히 올해는 주로 선진국에 공급되고 개발도상국에는 별로 배포되지 못할 것이라고 봤다. 시티리서치는 미국, 유럽연합(EU), 영국, 일본, 캐나다, 호주 등 선진국들이 개별 계약에 의한 사전 주문량의 약 85%를 선점했다고 설명했다. 주요 선진국은 내년 2∼3분기에 백신 대량 배포에 나서 4분기에는 집단 면역이 형성되면서 경제 활동의 정상화로 인한 연간 성장률 증가 효과가 1.2%포인트에 달하고 2022년에는 3.9%포인트로 더욱 커질 것으로 추정했다.

다만 개발도상국의 경우 백신 공급에 따른 내년 성장률 증가 효과는 0.1%포인트에 그치고 2022에는 2.0%포인트 수준으로 커질 것으로 예상했다. 상대적으로 선진국에 비해 백신 공급에 따른 경제적 효과가 적을 것으로 예상된 이유는 중국 등의 경우 이미 코로나19 상황이 안정적이어서 경제 충격이 줄어들었기 때문이라고 시티리서치는 설명했다.

시티리서치는 앞으로 공급될 백신의 실제 효과나 백신 공급 속도 등 여러 불확실성이 남아 있는 만큼 이들 변수에 따라 집단 면역 시기가 달라질 수도 있다고 덧붙였다.

