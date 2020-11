[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 본청사를 25일 오후 2시부터 임시 폐쇄했다.

성남시는 이날 본청사 7층 근무자 중 코로나19 확진자가 발생해 즉시 청사를 폐쇄하고 방역소독을 실시했다고 밝혔다.

시는 필수 인원을 제외한 본청에 근무하는 모든 직원을 즉시 귀가 조치시켰다. 또 확진자 동선 등 역학조사 결과에 따라 접촉자 분류 및 추가 검사 등의 조치를 취하기로 했다.

시는 본청 근무자의 확진판정에 따라 같은 층에 근무한 접촉자 등 총 150여명을 검사했다. 지난 19일 확진자와 같은 회의에 참석했던 은수미 성남시장도 이날 오후 검사를 받는다.

결과는 내일 오전에 나온다. 시는 검사 결과에 따라 청사 폐쇄 연장 여부를 결정한다.

시는 청사 폐쇄로 인한 업무 공백을 최소화하기 위해 전 직원이 사무실 전화를 휴대폰으로 착신 전환해 민원에 대응하기로 했다.

