수도권의 사회적 거리두기 2단계 격상 이틀째인 25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2020 코엑스 푸드위크(제15회 서울국제식품산업전)'에서 시민들이 코로나19 예방 수칙을 지키며 입장하고 있다. /문호남 기자 munonam@

