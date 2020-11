BTS, 그래미 후보 지명에 "수상 욕심 생긴다"

후보로 호명되자 벌떡 일어나 소리 지르며 환호

"노력의 결실을 거둔 것 같아 말로 표현할 수 없이 기뻐"

국내 대중음악 가수로는 처음으로 그래미 어워즈 후보에 오른 방탄소년단(BTS)이 수상 바람을 드러냈다. 후보로 지명된 25일 소속사 빅히트엔터테인먼트를 통해 "후보에 오르니 수상 욕심도 생기고 기대된다"고 밝혔다. "노력의 결실을 거둔 것 같아 말로 표현할 수 없이 기쁘다. 신기하고 감격스럽다"며 "노미네이트될 수 있는 기회를 주신 아미 여러분께 감사하다. 팬분들이 좋아해 주실 거라고 생각하니 더 기쁘다"고 말했다.

이들은 후보 발표 직후 공식 트위터에도 "힘든 시기, 우리의 음악을 들어주시고 공감해주신 모든 분들께 감사하다"고 적었다. "무엇보다 '그래미 후보 아티스트'라는 기적을 만들어주신 건 아미 여러분"이라며 "늘 감사하고 사랑한다"고 강조했다. 이어 레코딩 아카데미에 이렇게 큰 영광을 줘서 감사하다는 뜻을 영어로 남겼다.

방탄소년단 트위터에는 그래미 어워즈 후보 발표 생중계 방송을 시청하는 뷔, 정국, RM, 지민의 모습이 담긴 동영상도 올라왔다. 하나같이 초조한 모습으로 방송을 지켜보다가 '다이너마이트'가 후보로 호명되자 제자리에서 벌떡 일어나 소리를 지르며 기뻐했다. 뷔는 믿기지 않는 듯 고개를 갸웃거렸고, 정국은 "브릴리언트(brilliant)"라고 외쳤다.

이날 '다이너마이트'는 제63회 그래미 어워즈 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스(BEST POP DUO/GROUP PERFORMANCE)' 부문 후보에 선정됐다. 국내 대중음악 가수의 그래미 후보 지명은 이번이 최초다. 방탄소년단은 상까지 받으면 '그랜드슬램'을 달성하게 된다. 올해 미국 3대 음악시상식으로 분류되는 빌보드 뮤직 어워즈에서 4년 연속, 아메리칸 뮤직 어워즈에서 3년 연속 수상했다. '맵 오브 더 솔 : 7' 앨범의 세계적 흥행에 이어 '다이너마이트'를 빌보드 메인 싱글차트 1위에 올리는 등 팝 시장 정점의 아티스트로서 위상을 굳혔다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr