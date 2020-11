경기도, 버스 무정차 사라진다…전국 최초 '승차벨 서비스' 도입

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도에서 버스 무정차가 사라질 전망이다.

경기도는 이달 30일부터 경기버스정보 스마트폰 앱을 통해 '시내버스 승차벨 서비스'를 전국 지방자치단체 최초로 도입한다고 25일 밝혔다.

시내버스 승차벨 서비스는 탑승객의 하차 의사를 전달하기 위한 장치인 '하차벨'과는 반대로, 정류소에 승객이 기다리고 있음을 해당 노선의 버스 운전자에게 미리 알려주는 새로운 개념의 대중교통 정보 서비스다.

정류소에 위치한 승객이 경기버스정보 앱을 통해 탑승희망 노선을 검색해 '승차벨' 버튼을 누르면, 자동으로 운전석에 설치된 단말기에 승차벨(음성/그래픽)이 울려 운전자에게 승객이 대기하고 있음을 알리는 식으로 운영된다.

정보의 신뢰도 확보를 위해 승차하고자 하는 정류소를 중심으로 반경 30m이내에서만 작동하는 위치기반 기술을 적용하고, 정보 전달 및 버스운전자 인지에 소요되는 시간을 고려해 탑승하고자 하는 정류소의 직전 정류소 도착 전에 승차벨을 신청한 경우만 이용할 수 있도록 운영된다.

특히 승차벨 신청은 1회만 가능하며, 다른 버스를 탑승하고자 하면 기존 승차벨 취소 후 재신청하면 된다.

도는 이 서비스를 경영 및 서비스 평가 등에 적용할 계획이다.

도는 앞서 이 서비스 도입을 위해 경기버스정보 앱의 인터페이스를 대폭 개선했다. 저시력자나 고령자 등 교통약자를 고려해 글씨 등의 크기를 3단계로 조정할 수 있도록 했다. 지역 간 길찾기, 버스 리뷰 등의 서비스도 함께 추가했다.

도는 다음 달까지 무정차가 집중 발생하는 시내버스 10개 노선을 대상으로 1차 시험 서비스를, 내년 2월까지 89개 노선을 대상으로 2차 시험 서비스를 시행해 보완ㆍ개선한 뒤 3월 시내버스 전체 노선에 적용할 예정이다.

박태환 도 교통국장은 "도는 안정적인 시스템 운영으로 '승객은 미리 알려주고', '운전자는 미리 알고' 이용하는 스마트한 탑승지원 서비스를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

