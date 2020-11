전남 특성화고 19명 ‘공무원 임용시험’ 최종 합격

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 ‘2020. 전라남도 경력경쟁 임용시험’에서 특성화고(마이스터고 포함) 졸업(예정)자 19명이 최종 합격했다고 24일 밝혔다.

이번 시험 합격자는 9.47대 1의 경쟁을 뚫고 필기시험과 면접평가를 통해 최종 선발됐다.

합격자별 출신학교는 ▲완도수고 4명 ▲여수공고 3명 ▲목포공고 2명 ▲나주공고 2명 ▲여수석유화학고 2명 ▲전남생명과학고 2명 ▲순천공고 1명 ▲순천청암고 1명 ▲영광공고 1명 ▲전남자연과학고 1명이다.

이외에 전남도교육청에 10명이 최종 합격했고, 국가직 지역인재 9급 공무원 1차 합격자 19명은 2차 면접을 준비 중이다.

도교육청은 학교 공무원반 수업을 통한 철저한 시험 대비 및 도교육청의 예산 지원, 교사들의 체계적인 지도를 합격 원인으로 꼽았다. 특히 맞춤형 진로지도가 특성화고 취업률 향상과 취업의 질을 높이는 데 큰 역할을 한 것으로 평가했다.

이현희 미래인재과장은 “특성화고 학생들이 자신의 적성에 맞는 진로를 찾아 노력할 수 있도록 취업역량강화 지원에 최선을 다하겠다”며 “학생들이 개인의 소중한 꿈을 발견하고 성취할 수 있도록 직업교육 활성화에 앞장서겠다”고 밝혔다.

