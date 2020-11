김한종 전남도의장 ‘자랑스런 대한국민대상’ 수상

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 김한종 전남도의회 의장은 24일 ‘2020 자랑스런 대한국민대상’ 자치의정 부문을 수상했다.

‘대한국민대상’은 대한국민대상위원회가 주최하고 대한국민운동본부가 주관하는 올해 10회째를 맞는 시상식이다. 대한민국의 변화와 혁신 성장을 위해 기여한 각 분야의 대표 인물에게 상을 수여한다.

김한종 의장은 자치의정 분야에서 지방자치와 지방의회 발전에 기여한 공로를 인정받아 ‘2020 자랑스런 대한국민대상’자치의정 부문을 수상자로 최종 선정됐다.

김한종 의장은 3선 의원으로 현재 전남도의회 의장과 전국시도의회의장협의회 회장을 맡아 지방정부와 지방의회 위상 정립 및 역량강화를 위해 힘쓰고 있다.

특히 ‘지방자치법 전부개정안’을 연내에 통과시키기 위해 노력했고, 자치분권을 위한 의정활동을 펼쳐 언론과 관련 단체, 협회 등의 높은 평가를 받았다.

김한종 의장은 “코로나19로 모든 국민이 힘든 시간을 보내고 있어 마음이 무겁다”며 “이럴 때일수록 지방의회가 주민들의 생활 속에서 함께하며 힘이 되어 줄 수 있도록 더욱 민생 안정에 힘쓰겠다”고 소감을 밝혔다.

이어 “주민의 신뢰를 얻는 지방의회로 발돋움하고, 대한민국 지방자치가 한층 성숙하도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr