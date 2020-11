목포대, 2020 공학 랜선 페스티벌 개최

LG전자 최성호 전무 초청 특강, 다채로운 프로그램 마련

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서)는 공과대학 주최(학장 이상돈)와 공학교육혁신센터 주관(센터장 김성환)으로 오는 26일부터 30일까지 공과대학 학과 졸업생들의 우수성과를 함께 나누는 ‘2020 공학 랜선 페스티벌’을 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 페스티벌에서는 공과대학 졸업생들의 우수성과 발표 및 전시 운영을 온라인으로 진행하며, 이외에도 저명인사 초청특강(LG전자 최성호 전무), 캡스톤디자인 경진대회, 공과대학 학생회 주관 프로그램을 운영한다.

코로나19로 인해 기존의 오프라인 방식에서 벗어나 온라인 방식을 위주로 하는 온택트 형식으로 진행하며 ‘온라인 스튜디오’를 통해 학생들의 우수성과를 선보일 예정이다.

공과대학 이상돈 학장은 “우리 지역사회와 함께 하는 지역인재들의 성장과 성과를 온라인 공간에서도 함께 공감하고 격려해 주시기를 바란다”며 지역민들과 구성원들의 많은 참여를 부탁했다.

