여수시, 22번 확진자 발생…이동 동선 문제 없다고 하는데

지난 22일 인천에서 여수 도착…곧 바로 숙박업소 이동

이동 동선과 접촉차 전부 파악돼…이동 동선 공개 안하는 것이 원칙

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 지난 22일, 여수를 방문한 A씨가 여수 선별진료소를 통해 검사를 받고 코로나19 확진 판정을 받아 여수22번 확진자로 분류됐다.

22번 확진자의 이동 동선 공개가 늦어지고 있어 아시아경제 기자의 취재가 들어가자 여수시는 “접촉차 파악 완료, 검사진행 중이며 방역소독 완료 했다”며 재난문자를 통해 시민들에게 알렸다.

여수시 관계자는 “A씨는 제주도민으로 인천에서 지난 22일 여수공항을 통해 오후 8시께 여수로 들어왔다.”며 “공항에서 여천의 한 모텔 갔다"고 말했다.

“A씨는 인천 유흥업소 관련 확진자와 밀접촉자로 분류돼 통보를 받고 전날 오전에 여수선별진료소를 방문 검사를 받고 오후 10시께 확정판정을 받은 것”으로 전해졌다

여수시 관계자는 A씨의 “이동 동선에 대해 CCTV 등을 확인하고 접촉자를 확인하고 했는데 특별한 이동 동선은 없다"고 전했다.

A씨가 여수에 도착한 지난 22일은 일요일로 “공항에서 곧 바로 숙박업소로 이동 했다.”는 여수시 설명과 이동 동선 공개가 늦어지는 상관관계로 믿을 수 없다는 일각의 반응들이 엿보이고 있다.

시 관계자는 이동 동선이 곧 바로 시민들에게 알려지지 않은 이유에 대해 “이동 동선을 파악해 가지고 접촉자가 파악이 안됐을 때만 공개하고, 접촉자가 파악된 곳은 공개 안하게 돼있다.”고 말했다.

