경복대, 한국데이터산업진흥원과 '상호협약'

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 24일 경기도 남양주캠퍼스에서 한국데이터산업진흥원과 업무 협약을 체결했다.

이날 협약식에는 경복대에서 김경복 총장직무대행, 함도훈 취업처장, 정환익 AI소프트웨어융합학과장 등 학과 교수진이, 한국데이터산업진흥원에서는 민기영 원장, 손원길 인재양성팀 팀장, 강재혁 인재양성팀 선임이 참석했다.

이날 협약에 따라 두 기관은 빅데이터 관련 온라인 강좌 및 안심구역 이용, 전문가 추천 등 교육 인프라 지원, 빅데이터 전문가 양성을 위한 교육과정 협력 개발 및 자문, 데이터 전문 자격 취득 활성화 협력 등의 분야에서 상호 협력사업을 진행한다.

경복대는 AI소프트웨어융합과를 비롯한 관련학과의 교육과정 개발과 운영에 큰 힘이 될 것으로 기대하고 있다.

한국데이터산업진흥원은 데이터 산업 전반의 유통과 인력양성 지원을 통해 데이터 생태계혁신과 데이터 경제시대를 선도하고, 4차 산업혁명의 국가경제 성장에 기여를 목표로 설립된 공공기관이다.

민기영 한국데이터산업진흥원장은 협약식에서 "최근 디지털 뉴딜이 전국적으로 진행되면서 기업의 비즈니스 적용을 위해 많은 데이터 분석 인력이 필요하나 데이터 분석을 위한 인력이 부족한 실정"이라며, "경복대의 현장 중심 교육을 통해 우리나라 데이터 산업 인재를 양성하기를 기대한다"고 밝혔다.

김경복 경복대 총장직무대행은 "경복대는 기존 IT계열학과를 AI소프트웨어융합과로 통합개편하고 AI, 빅데이터, 사물인터넷(IoT), 정보보안 등 4차 산업 인재양성에 매진하고 있으며, 학생이 입학에서 졸업까지의 다양한 데이터를 통한 빅데이터 기반의 학생성공센터를 구축하고 있다"며, "이번 협약을 계기로 AIㆍ빅데이터 분야 인재양성을 위해 양기관이 협력을 강화해 나갈 것"이라고 강조했다.

