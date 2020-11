목포시 산정동 새마을부녀회, 김장김치 나눔 행사

저소득층 가정 75세대에 김장김치 전달

[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 목포시 산정동 새마을부녀회(회장 박희숙)가 지난 23일 관내 어려운 이웃에게 ‘사랑의 김장김치’를 전달하며 이웃사랑 실천에 앞장서고 있어 연말연시 본보기가 되고 있다.

24일 목포시에 따르면 이날 행사는 새마을부녀회원들이 직접 담근 김장김치를 독거노인과 장애인, 조손가정 등 김장이 어려운 사회적 취약계층 75세대에게 전달해 사랑 나눔을 실천했다.

특히 올해는 코로나19의 경제적인 영향으로 취약계층의 김장김치의 수요가 증가하는 실정에서 진행된 이번 김장김치 나눔 행사는 꼭 필요한 나눔이 되어 더욱 의미가 깊었다.

박희숙 부녀회장은 “산정동 부녀회 회원들의 따뜻한 마음이 어려운 이웃들에게 온전히 전달돼 올겨울 따뜻하게 보내기를 바란다”고 말했다.

이민희 산정동장은 “이번 김장김치 나눔을 통해 어려운 이웃을 돌아보는 새마을부녀회에 감사하다”며 “목포사랑운동 나눔 실천을 통해 이웃 간의 정이 느껴지는 따뜻한 동 분위기를 조성하겠다”고 다짐했다.

