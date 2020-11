완도군 ‘유튜브 영상’ 공모전 개최

총 11개 작품 선정 상장 및 상금 수여

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군은 지난 16일부터 내달 14일까지 28일간 ‘완도 랜선 여행’ 유튜브 영상 공모전을 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 공모전은 완도군과 관련된 창작 영상물을 발굴하고, 코로나19로 심신이 지친 국민에게 청정바다 완도 랜선 여행의 기회를 제공하고자 개최하게 됐다.

공모 분야는 완도와 관련된 여행 스토리, 문화·관광 자원 등 완도의 다양한 매력을 참신하고 감각적으로 제작한 영상이며, 전 국민 누구나 참여할 수 있다.

참가자는 본인 유튜브에 영상을 업로드 후 완도군청 홈페이지에 고시공고의 ‘완도 랜선 여행’ 유튜브 공모전 참가 신청서를 작성해 내달 14일까지 이메일로 접수하면 된다.

당선작은 내달 중 완도군청 홈페이지 및 완도군 공식 SNS 채널을 통해 공지할 예정이며, 최우수상 1명(상장 및 상금 300만 원), 우수상 2명(상장 및 상금 150만 원), 장려상 3명(상장 및 상금 50만 원) 입선 5명(상장 및 상금 10만 원)을 선정해 시상한다. 자세한 사항은 완도군청 홈페이지 고시·공고란에서 확인할 수 있다.

